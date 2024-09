L’ex Ministro Sangiuliano è indagato: accusa di peculato e rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio

175 Visite

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è indagato dalla Procura di Roma per peculato e divulgazione di segreti d’ufficio, come riportato dal Corriere della Sera. Il fascicolo è stato trasferito al tribunale dei Ministri, dato il recente incarico pubblico di Sangiuliano.

L’indagine si concentra sulle circostanze che hanno portato alle sue dimissioni irrevocabili, in particolare sul legame con Maria Rosaria Boccia, che avrebbe partecipato a eventi istituzionali senza un incarico ufficiale. Il peculato riguarda presunti viaggi non legati al ruolo di Sangiuliano, sebbene l’ex ministro abbia negato l’uso di fondi pubblici a favore di Boccia. Le accuse di divulgazione di segreti d’ufficio derivano dalle dichiarazioni della Boccia, che afferma di aver partecipato a riunioni preparatorie per il G7.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews