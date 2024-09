Piscinola e Scampia, droga e arresti

300 Visite

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Priore*, 40enne di Marianella già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo – all’altezza della stazione metropolitana “Frullone”- è stato fermato nel traffico cittadino mentre era all’interno di un’auto con alla guida un altro uomo.

Perquisiti, Priore è stato trovato in possesso di 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 400 grammi. Il sequestro dell’hashish ha permesso ai carabinieri di effettuare una perquisizione anche nell’abitazione del 40enne e lì sono stati rinvenuti e sequestrati altri 4 panetti della stessa sostanza (qui il peso ha raggiunto i 375 grammi) e 235 grammi di marijuana. Sequestrati un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’autista era invece in possesso di 2 dosi di hashish e per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura.

L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.

* NATO A NAPOLI IL 20 LUG 1984

Scampia: Carabinieri arrestano tre pusher

Blitz antidroga nel quartiere Scampia per i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato un servizio ad hoc all’interno del complesso di edilizia popolare “33”. I militari, nascosti nelle palazzine di via Marrazzo, hanno accertato cinque distinte cessioni di stupefacente a tossicodipendenti della zona da parte di 3 persone. Le sette dosi di cobret sono state poi recuperate e sequestrate.

A finire in manette Gennaro Calvino, Salvatore Starace e Pasquale Crispino. Tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine.

I tre sono stati fermati dai carabinieri e trovati in possesso della somma in contanti di 515 euro, denaro che è stato sequestrato perché ritenuto provento del reato.

Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Gli arrestati:

– GENNARO CALVINO, NATO A NAPOLI IL 16 GEN 1979

– SALVATORE STARACE, NATO A NAPOLI IL 09 FEB 2004

– PASQUALE CRISPINO, NATO A NAPOLI IL 03 FEB 1998













