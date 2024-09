Insegue il ladro che le aveva rubato la borsetta, poi lo investe col suv e lo uccide: «Gli è passata sopra tre volte»

669 Visite

Il ladro le ruba la borsa, lei lo insegue e lo investe col suv, passandogli sopra «due o tre volte» fino a ucciderlo. Cinzia Dal Pino, imprenditrice di Viareggio di 65 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario. L’hanno inchiodata le telecamere di sicurezza che hanno ripreso la terribile scena. La vittima si chiamava Said Malkoun, 47 anni, algerino. Era un senza fissa dimora, irregolarmente in Italia. A Viareggio viveva di furti ed espedienti. La rapina gli è costata la vita in questo modo, secondo quanto ha ricostruito la polizia.

L’omicidio choc

Lo ha braccato, trovato in pochi minuti e ucciso Cinzia Dal Pino, la commerciante italiana di 65 anni, con attività sulla Passeggiata a mare. Quando lo ha individuato su un marciapiede della Darsena, in via Coppino a Viareggio, a una certa distanza dal lungomare dove era stata rapinata della borsa, lo avrebbe investito di proposito.

Nell’impatto l’uomo è finito schiacciato contro la vetrina di un negozio di sistemi e apparati elettronici navali e quando era a terra – così una ricostruzione – la macchina gli sarebbe passata più volte, almeno tre, sul corpo. Quindi, come emerge dagli accertamenti, la conducente è scesa dall’auto, si sarebbe ripresa la borsa, che il 47enne aveva ancora come bottino, ed è fuggita.

L’arresto di Cinzia Dal Pino

Il 47enne è stato soccorso in arresto cardiaco dal 118, è stato rianimato, ma poi è deceduto in ospedale per le conseguenze dei traumi e delle emorragie riportate.













