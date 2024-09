468 Visite

Una lite tra fidanzati, a quanto pare degenerata in qualcosa in più. Gli agenti della polizia municipale sono dovuti intervenire al corso Europa, in pieno centro, nei pressi di un noto bar, per sedare gli animi. I dettagli della vicenda non sono ancora noti. Seguiranno aggiornamenti.













