Marano, Licciardi nello staff di Rescigno. “Un grazie anche alla civica Insieme si può”

Voglio ringraziare tutti i membri della lista Civica Insieme si può, per il lavoro svolto fino ad oggi. La suddetta lista è risultata la più votata alle ultime amministrative comunali di Marano di Napoli, con questo abbiamo dato un segnale duro, per la compattezza e il lavoro quotidiano sul territorio fino ad oggi. Ringrazio soprattutto i consiglieri Santoro e De Stefano, per la fiducia datami e per avermi supportato fino alla mia nomina.

Infine ringrazio la consigliera regionale Rescigno, per avermi dato tale opportunità, dimostrando la sua attenzione per il nostro territorio.