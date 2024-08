192 Visite

Romelu Lukaku ha svolto le visite mediche ed è arrivato in città: oggi è il giorno dell’ufficialità del belga da Conte. Tutto ciò porta ad una possibile evoluzione in uscita di Osimhen che vuole il PSG ma l’Al Ahli ha pronti 120 milioni di ingaggio in 4 anni con cui convincerlo. Il Napoli chiude oggi anche per McTominay, atteso per le visite mediche.













