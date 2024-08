Ercolano scende in campo a sostegno della candidatura di Pompei Capitale Italiana della Cultura 2027

107 Visite

È stato ufficialmente approvato il Protocollo d’Intesa tra la Città di Ercolano e la Città di Pompei, per sostenere la candidatura di quest’ultima a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2027. Un accordo che rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra due delle città più emblematiche del patrimonio culturale e archeologico italiano.

“La candidatura di Pompei a Capitale Italiana della Cultura per il 2027 rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per la Città Mariana, ma per l’intero territorio vesuviano. Ercolano, con il suo straordinario patrimonio archeologico e culturale, è pronta a sostenere questa candidatura con convinzione e a contribuire attivamente alla realizzazione di un progetto che può davvero trasformare le nostre città. La sinergia tra Ercolano e Pompei potrà creare un polo culturale di eccellenza, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo e di rafforzare l’identità culturale del nostro territorio” – ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

Il Protocollo d’Intesa, mira a promuovere un piano strategico comune per valorizzare le rispettive eccellenze storiche, artistiche e culturali. L’obiettivo è quello di creare un circuito integrato di eventi, mostre, e iniziative culturali che possano attrarre turisti da tutto il mondo, rafforzando al contempo l’identità e l’attrattiva del territorio vesuviano.