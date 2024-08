Melito-Mugnano, una cicca di sigaretta genera un imponente incendio domato dopo ore dai vigili del fuoco. Evento doloso

1.768 Visite

Traffico in tilt per ore per un incendio di sterpaglie a Melito, in via Lucania, provocate da una cicca di sigaretta lasciata accesa intenzionalmente in zona. Rogo di natura dolosa, dunque. I vigili del fuoco, dopo diverse ore, sono riuscite a domare l’incendio. Sul posto i carabinieri di Mugnano e Giugliano. Le fiamme avevano invaso anche distributore di carburante e, accanto, vi erano anche le tubature del gas. L’incendio ha provocato anche il rogo di rifiuti e un camion abbandonato. Evacuate, per precauzione, venti abitazione e decine di persone. I residenti, dopo l’intervento dei pompieri, sono poi rientrati in casa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews