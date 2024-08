Primo urrà del nuovo Napoli targato Conte: gli azzurri battono 3-0 il Bologna

161 Visite

Prestazione gagliarda e convincente del Napoli che supera con un perentorio 3-0 il Bologna e conquista, così, la prima vittoria in campionato dell’era Conte.

Nonostante qualche rischio nel primo tempo (bravissimo Meret a metterci sempre una pezza), gli azzurri sono padroni del campo ed il fraseggio partenopeo crea non poche difficoltà agli uomini di Italiano. Partita di sostanziale equilibrio fino al tramonto del primo tempo quando, con una gran giocata, Kvaratskhelia mette Di Lorenzo davanti a Skorupski: il capitano non sbaglia e regala il vantaggio ai suoi.

L’esultanza del numero 22, rabbiosa e passionale, nella quale il difensore azzurro più volte batte la mano sul petto rappresenta un gesto d’amore e di distensione con l’intera tifoseria napoletana.

Alla ripresa il Napoli gioca sulle ali dell’entusiasmo. Ad illuminare è il solito Kvara che, al 75′, sigla il raddoppio mettendo in cassaforte il match.

A far calare definitivamente il sipario sulla sfida è il Giovanni Simeone che, servito da Neres al debutto (gran giocata la sua con il primo assist stagionale), mette in rete il pallone del 3-0.

In attesa di Lukaku e di chiudere bene le operazioni Gilmour-McTominay, il Napoli conquista tre punti preziosi in termini di classifica e di morale tra gli applausi a fine partita di Antonio Conte e dell’intero pubblico partenopeo che ha risposto ‘presente’ alla richiesta del tecnico salentino di sostenere la squadra in ogni fase di gioco

Prossimo appuntamento sabato 31 Agosto alle ore 20:45 quando al Maradona di Fuorigrotta arriverà il Parma













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews