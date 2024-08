Pallanuoto, Milos Milicic torna al Posillipo: altro colpo dei rossoverdi

215 Visite

COMUNICATO STAMPA CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO

Il C.N. Posillipo comunica di aver ingaggiato l’atleta Milos Milicic per la stagione 2024-2025.

Nato il 10 Maggio 1991 a Novi Sad, in Serbia, ma di passaporto ungherese, Milicic è un difensore di 191 centimetri, con grande esperienza internazionale.

Nelle sue precedenti esperienze il nuovo giocatore rossoverde è stato protagonista nel Campionato Ungherese, con il Miskolci VLC, arrivando anche ai Quarti di Finale della Len Euro Cup, e successivamente nel Radnicki Kragujevac, in Serbia.

Con la squadra serba Milicic ha vinto la Lega Adriatica, il Campionato Serbo e la Coppa Nazionale nel 2020/2021, mentre nella stagione successiva è stato protagonista in Champions League dove ha realizzato 8 gol in 13 partite disputate.

Milos Milicic ha giocato in rossoverde nella stagione 2022-2023, conclusa dal Posillipo all’ottavo posto, centrando l’accesso ai playoff, disputando un gran campionato.

Nella stagione scorsa il difensore del Posillipo ha giocato nel Campionato Francese con il Tourcoing.

Milicic ha indossato la calottina della nazionale serba in tutte le selezioni giovanili, vincendo i Campionati Mondiali di Categoria e le Universiadi nel 2011. Il giocatore del Posillipo può vantare 8 presenze nella nazionale maggiore.

Dichiarazione Milos Milicic

“ È una sensazione straordinaria essere di nuovo a Napoli. Sono orgoglioso e carico , di tornare a giocare per un grande e storico Circolo, che il prossimo anno festeggerà i 100 anni della sua storia.

Sono più motivato che mai a contribuire al successo del club. Abbiamo una squadra forte, ricca di esperienza, determinazione ed ambizione condivisa per vincere. Inoltre, sarà un grande piacere collaborare nuovamente con Pino Porzio, che stimo moltissimo. Mi aspetto che la squadra raggiunga risultati eccezionali sotto la sua guida.

Il campionato italiano sarà molto emozionante quest’anno, con tante squadre forti. Il percorso davanti a noi sarà impegnativo, ma insieme sono fiducioso che potremo raggiungere gli obiettivi che il club ha fissato!

Non vedo l’ora di tornare in acqua con tutti voi presto! Forza Posillipo!”

Photo Pierpaolo Capano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews