Verso Napoli-Bologna, la probabile formazione degli azzurri

Torna la Serie A allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ e torna anche il Napoli in cerca del riscatto in campionato dopo la grigia ed opaca prestazione dell’esordio a Verona.

In attesa degli ultimi colpi di mercato, uno su tutti Romelu Lukaku, Antonio Conte dovrebbe schierare questi undici giocatori per la sfida di domenica contro il Bologna.

Meret tra i pali e difesa a tre formata da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno che dovrebbe recuperare.

Gli esterni di centrocampo sono Mazzocchi ed Olivera con Anguissa e Lobotka nel mezzo.

Dietro l’unica punta Raspadori agiranno i soliti Politano e Kvaratskhelia.

Partirà dalla panchina il brasiliano David Neres che potrebbe fare il suo esordio in maglia azzurra a gara in corso.

Nessun giocatore indisponibile per il tecnico salentino che non porterà in panchina Osimhen, Mario Rui e Folorunsho (tutti, al momento, fuori rosa).

Fischio d’inizio alle ore 21:00. Dirigerà l’incontro il sig. Luca Pairetto. Gli assistenti saranno Dei Giudici e Yoshikawa, Marinelli quarto uomo. Al Var ci sarà Chiffi, Avar affidato a Mazzoleni.













