Giugliano, tenta di accoltellare il compagno dell’ex: arrestato 25enne cubano

Un 25enne di origine cubana è stato arrestato dai carabinieri di Varcaturo con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un 35enne italiano. L’aggressione, avvenuta lo scorso luglio in una camera d’albergo a Giugliano in Campania, sarebbe scaturita per motivi di gelosia.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, l’aggressore si sarebbe introdotto di notte nella stanza occupata dalla sua ex compagna e dalla vittima, cercando di colpire il 35enne all’addome con un coltello di grosse dimensioni che, fortunatamente, è riuscita a schivare i colpi, riportando solo una ferita alla coscia.

Le indagini, basate sulle testimonianze, il racconto della vittima e le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di identificare e arrestare il responsabile. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari