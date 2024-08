Dalla Liguria a Bari, il campo largo in sofferenza. Elly sparita dai radar

220 Visite

Crescono anche le imprecazioni come quella di Andrea Orlando lasciato tutto il mese ad arrostire in Liguria, in attesa di un via libera che non è mai arrivato. «Dove sei finita Elly?», si chiede spazientito l’ex ministro, che si immaginava almeno di ricevere lo stesso trattamento dei candidati in Emilia Romagna ed in Umbria. Loro si che sono già in campo, mentre lui aspetta. Nel frattempo infatti la sua solitaria ed incontrastata disponibilità a mettersi a disposizione è diventata sempre più complicata. E con qualche concorrente che prima non c’era, come il genovese Luca Pirondini del M5S (e Nicola Morra, ex presidente della commissione antimafia per una lista autonoma di ex grillini). Il problema non è solo Giuseppe Conte, che in Liguria fa sul serio (vuole compensazioni immediate) ma anche Carlo Calenda, colto da crescenti dubbi sull’ operazione. «Non si candida in Liguria da una vita», «non è mai stato un recordman di preferenze», «preferisce i convegni alle campagne elettorali», cominciano a mettere le mani avanti i militanti per giustificare i ritardi romani. Se da Genova, passiamo a Bari, la situazione non migliora. La chiamano già la «maledizione del sindaco». È quella che riguarda il primo cittadino del capoluogo regionale pugliese: due mesi per riuscire a mettere in piedi una giunta, con una sfibrante polemica con Michele Laforgia, e quando la fa, due assessori che si dimettono in quattro giorni. Prima l’ecologista Carlotta Nonnis Marzano, quella che voleva mettere fuori legge il Papa, poi Daniele Diomede in procinto di farlo, dopo la sfiducia del suo stesso partito, il M5S, che preannuncia l’appoggio esterno. Anche a Bari, le malelingue cominciano a sfogarsi: «Decaro sarà anche tanto abile, ma il suo successore non l’ha proprio scelto bene».













