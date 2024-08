Bayesian colato a picco in pochi minuti. Le vittime scappate dalla parte sbagliata

261 Visite

Il Bayesian, 56 metri e un albero da 75, una stazza lorda da 473 tonnellate, è colato a picco di prua. Alla fine si è adagiato sul fondale, 49 metri più sotto, sul lato di dritta. La chiglia mobile o deriva era in parte ritirata, usciva solo per 4 metri e non per la sua estensione massima, dieci. Le vittime, purtroppo, sono scappate dalla parte sbagliata. Non ancora ritrovato il corpo della figlia del magnate inglese. La Procura, a breve, invierà i primi avvisi di garanzia.













