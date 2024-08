“Ha sottratto 1 milione di euro”. La Cassazione stronca lady Soumahoro. E il marito tace

348 Visite

Altre brutte notizie per Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro. La quarantacinquenne ha infatti perso il ricorso in Cassazione contro i giudici del tribunale del Riesame che hanno confermato l’ordinanza di misure cautelari nei suoi confronti per l’inchiesta bis del caso Karibu per il quale è in corso il processo. I magistrati hanno confermato la verità delle “condotte distrattive” della coniuge dell’ex sindacalista con gli stivali: “Le condotte distrattive – riporta il Corriere – sono state poste in essere mentre l’indagata era sottoposta a misura interdittiva per altro procedimento”.

Accusata tra le altre cose di frode in pubbliche forniture, la moglie di Soumahoro tramite l’avvocato difensore aveva provato a ridimensionare il ruolo nella cooperativa Karibu, sostenendo che lei fosse né più né meno che un’esecutrice. Nessuna carica sociale – se non quella in una società inattiva da diverso tempo con un diverso oggetto sociale relativo alla organizzazione di matrimoni – ma un semplice compito di segreteria. Punto di vista diverso quello della Cassazione: “È infondata la doglianza relativa alla non pertinenza del pericolo rispetto alla carica ricoperta in una società avente ad oggetto l’organizzazione di matrimoni”.

La moglie di Soumahoro aveva un ruolo di primo piano, con buona pace della linea difensiva. Secondo i giudici di Cassazione, le “ordinanze impugnate descrivono un ruolo ben diverso da quello di segretaria risultando che l’indagata abbia ricoperto incarichi di gestione per quanto emerge dal contenuto di mail, da dichiarazioni di persone informate dei fatti, da attività di relazioni pubbliche con esponenti delle istituzioni, dalla sostituzione della madre, come anche dall’accreditarsi come legale rappresentante della società oltre ad essere la stessa ricorrente beneficiaria di risorse societarie distratte per un importo di oltre un milione di euro“.













