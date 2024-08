290 stecche di tabacchi lavorati esteri sequestrati Napoli

L’attività di contrasto ai traffici illeciti operata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 1 S.O.T. Aeroporto di Capodichino e dai militari e della Guardia di Finanza di Napoli in servizio presso l’Aeroporto di Capodichino non va in vacanza. Domenica 11 agosto, nel corso dei normali controlli sui passeggeri, è stato intercettato un passeggero di nazionalità bulgara proveniente da Istanbul con 4 valigie al seguito contenenti 2.900 pacchetti di sigarette estere per un peso totale di 58 kg. Il passeggero è stato denunciato per il reato di contrabbando di TLE. Il risultato ottenuto testimonia ancora una volta l’impegno sinergico profuso dalle Fiamme Gialle e dall’Agenzia Dogane e Monopoli operanti all’Aeroporto Internazionale di Capodichino nel contrasto alle frodi doganali, a tutela delle risorse economiche e finanziarie dell’Unione Europea e dello Stato.