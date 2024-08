Vela Celeste, proseguono i lavori per la messa in sicurezza

205 Visite

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della Vela celeste. Oggi la ditta incaricata ha effettuato l’abbattimento dell’ultima passerella di accesso dall’esterno della Vela Celeste, dal lato della Vela gialla. In questo modo l’accesso all’edificio sarà possibile esclusivamente dall’area di cantiere che sarà chiusa e sorvegliata. Le passerelle interne, invece, rimarranno al loro posto per consentire alle ditte incaricate di trasportare mobili e oggetti pesanti che famiglie sfollate non hanno potuto prelevare nelle scorse settimane quando hanno avuto accesso alle abitazioni.

Fonte Il Roma













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews