GDF NAPOLI: INTENSIFICAZIONE CONTROLLI. CONTESTATE 49 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DI TASSISTI IN PROVINCIA DI NAPOLI.

167 Visite

Con il protrarsi della stagione estiva, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli

hanno intensificato le attività di controllo del territorio anche alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di

Napoli – Dr. Michele di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volte a

contrastare il fenomeno dei taxi abusivi nelle zone a più alta vocazione turistica.

In particolare, da giugno, all’esito di mirati interventi da parte del I e II Gruppo, sono state contestate 46 sanzioni

amministrative nei confronti di tassisti per mancata esposizione del tariffario, mancanza del POS, allontanamento

del conducente dal veicolo, orario di servizio eccedente i limiti previsti, tutte fattispecie sanzionate dal Codice

della Strada.

15 delle predette sanzioni sono state contestate a tassisti operanti nel porto di Napoli, in prossimità degli scali

della Stazione Marittima, ove peraltro si registra lo sbarco di numerosi turisti stranieri dalle navi da crociera.

Nel medesimo contesto, i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, a Massa Lubrense, hanno contestato a due

soggetti l’esercizio abusivo di noleggio con conducente.

A Napoli, quartiere Vicaria, un uomo è stato sorpreso in prossimità delle fermate dei bus e dei tram, sulla corsia

riservata ai mezzi pubblici, mentre procacciava clienti, offrendo di accompagnarli a destinazione con la propria

autovettura privata. Nei suoi confronti è scattato il sequestro dell’auto, adibito al servizio di “Taxi”, sprovvisto

dell’apposita licenza, nonché sanzioni pecuniarie fino a 23.832 euro per una serie di violazioni al Codice della

Strada.

Le attività condotte dalle Fiamme Gialle di Napoli testimoniano il costante impegno della Guardia di Finanza a

tutela dei cittadini e di coloro che operano nel rispetto delle leggi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews