Arzano. Centauri senza casco: oltre 30 moto sotto chiave. La polizia locale setaccia il territorio.

Continuano i controlli nei confronti degli utenti della strada , soprattutto a chi non usa il casco protettivo.

In campo prosegue il contrasto alle illegalità da parte della polizia locale con gli agenti, diretti dal comandante Biagio Chiariello, che hanno come obiettivo principale il salvare la vita ai conducenti in caso di impatto al suolo a seguito di sinistro stradale.

Le operazioni messe in campo segnano una continuità e costanza nei controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni, nonostante il personale sia impegnato anche per vigilanza del territorio in terra dei fuochi dove diversi i veicoli sequestrato per trasporto illecito rifiuti .

A conclusione delle operazioni sono stati posti sotto sequestro 28 moto con violazioni che vanno dal mancato uso del casco alla assenza della copertura assicurativa.

