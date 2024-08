NAPOLI: movida estiva, prove generali per Ferragosto. Controlli dei Carabinieri in città, il bilancio tra minori armati, droga e parcheggiatori abusivi

Nella sua area decine di migliaia di persone, centinaia di locali, punti d’interesse e 3 compagnie carabinieri sempre al lavoro.

Anche questa notte, “dal tramonto all’alba”, mutuando il titolo di un celebre film americano, i carabinieri hanno vigilato sulla vivace movida estiva.

Spaziando dai controlli alla circolazione fino a quelli sullo spaccio di droga, dal traffico di armi fino al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Un campionario vasto e variegato fruttato complessivamente 16 denunce in stato di libertà, 1 arresto, 58 contravvenzioni al codice della strada, 110 chili di alimenti sotto sequestro e 17 sanzioni amministrative anche per possesso di stupefacenti.

Partiamo dal vertice orientale del nostro triangolo ideale, dal centro cittadino.

I carabinieri della compagnia locale hanno arrestato un 40enne dei quartieri spagnoli già sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante una perquisizione nella sua abitazione sono state sequestrate 25 stecchette di hashish pronte per essere smerciate e materiale per il confezionamento.

Un 16enne dovrà rispondere di porto abusivo di coltello. In tasca una lama di 12 centimetri.

5 i parcheggiatori abusivi individuati e denunciati, tutti in attività tra Piazza Matteotti e via Monteoliveto.

Massima attenzione anche al Vomero dove i carabinieri hanno denunciato due detenuti per evasione dagli arresti domiciliari.

Un 51enne è stato sorpreso mentre cedeva ad un cliente una stecchetta di hashish da 4 grammi. È stato denunciato per spaccio di droga.

Anche qui un minorenne è finito nei guai. Lungo Via Scarlatti, 17 anni appena, brandiva un bastone telescopico di circa 56 centimetri. Si è giustificato con i militari dicendo di averlo acquistato sul web e di averlo portato con sé per mostrarlo agli amici.

Un 21enne risponderà di furto aggravato per aver sottratto abiti e oggetti vari in una boutique in via Scarlatti.

Tra Posillipo e Mergellina, sempre viva la movida notturna. In campo i carabinieri della compagnia di Bagnoli.

3 i giovani trovati alla guida senza patente, denunciati. Parcheggiatori anche qui, distribuiti lungo via Petrarca e la prima porzione di lungomare, davanti alla fontana del Sebeto.

4 i locali controllati, 30 chili di alimenti sotto sequestro perché privi di tracciabilità.

3 venditori ambulanti di alimenti sono stati sanzionati. In questo caso sono 80 i chili sottratti alla vendita perché in scarse condizioni igieniche.

Come anticipato nel primo paragrafo sono complessivamente 58 le contravvenzioni notificate per violazioni al codice della strada. Gran parte di queste sono localizzate in piazza Dante e sono state inflitte a centauri senza casco, in sella a scooter in area pedonale.