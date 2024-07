Marano, la replica a Izzo sull’operato dei consiglieri. “Sono in pochi a fare sul serio. Ma quei pochi non denunciano”

161 Visite

Gentile direttore, Le chiedo ancora un piccolo spazio per pubblicare una brevissima

riflessione alle considerazioni fatte dal consigliere Izzo sul un mio precedente

intervento che faceva anche riferimento all’operato dei consiglieri di minoranza.

Innanzitutto voglio sgombrare il campo da qualsiasi atteggiamento polemico nei

confronti del consigliere, persona perbene, stimata in città e professionista

rispettabile . Egli afferma, non so se come giustificazione o altro , che “ i pochi e veri

consiglieri di minoranza” non stanno con le mani conserte , ma svolgono attento

opera di vigilanza sugli atti chiedendo chiarimenti agli uffici , agli assessori e alle

commissioni”. E’ quindi lui stesso ad affermare che sono pochi quelli che realmente

svolgono il loro ruolo. Il consigliere dovrebbe chiarire ai cittadini :cosa fanno? quali

iniziative intraprendono, dopo le loro richieste e cosa fanno quando non c’è

riscontro alle loro richieste di accesso agli atti ? Non sembra che si siano mai rivolti

ad organi sovraordinati per segnalare eventuali impedimenti allo svolgimento dei

loro ruoli istituzionali. Una tra tutte per esempio , dopo la farsa del sopralluogo al

bene confiscato destinato dai commissari prefettizi ad accogliere parte di una

scuola, ove sul momento misteriosamente si scoprì che non c’erano le chiavi della

struttura, impedendo di fatto il sopralluogo previsto, tra l’altro mai più effettuato ,

cosa avrebbero fatto quei pochi e veri consiglieri di minoranza? Credo nulla.

La cosa che non convince è che poi “ i pochi e veri consiglieri” risultano essere

anche molto poco attenti sugli atti prodotti; di questo passo è giusto che questa

amministrazione duri non per 5 anni ma per altri 15 anni. Ecco perché non c’è nulla

da rizelarsi, perché la storia dei gettoni di presenza è concreta e rappresenta il

collante che mette tutti d’accordo e non solo la minoranza. Si va avanti, finché si

potrà, felici e contenti.

Tanta cordialità consigliere e buone vacanze













