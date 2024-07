A Vico per Cacio. Torna la kermesse gastronomica tanto attesa.

Il visitatore sarà proiettato nella dimensione culinaria dellae nei profumi della Penisola Sorrentina: potrà ammirare i vicoletti più suggestivi di tutto il nostro comprensorio ed incantarsi davanti al mare sul quale affaccia la Chiesa più bella d’Italia. Passeggiare e gustare le bontà dell’arte casearia tra musica d’autore ed esibizioni live sarà un’esperienza indimenticabile. La conoscenza dei luoghi e dello straordinario patrimonio storico e architettonico sarà la cornice di tre giorni straordinari.

L’evento, portato avanti della Associazione “A Vico per Cacio”, propone una visione nazionale ed internazionale della filiera enogastronomica vicana e dei prodotti caseari locali.

Durante la kermesse il Borgo Antico di Vico Equense si trasformerà in un suggestivo “Villaggio Caseario”. I maestri casari fileranno la pasta in stand dislocati nell’area del centro storico dove sarà possibile degustare tutti i prodotti tipici. I visitatori avranno così l’opportunità di assistere alla produzione dei latticini e soprattutto di degustare tantissime specialità, alcune delle quali ideate proprio per la kermesse.