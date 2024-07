Aggredisce guardie giurate del Pronto soccorso del Cardarelli: arrestata

108 Visite

Una 47enne napoletana, Cira Raimo, originaria di San Giovanni a Teduccio, è stata arrestata dagli agenti del commissariato Vomero intervenuti presso l’ospedale Cardarelli dopo aver ricevuto una segnalazione. La donna, secondo quanto ricostruito dagli agenti giunti sul posto, hanno accertato che la donna era stata invitata dalle guardie giurate a spegnere la sigaretta che stava fumando all’interno del Pronto soccorso. Ma per tutta risposta aveva iniziare a urlare contro di loro e poi li aveva aggrediti fisicamente prima di essere bloccata. Dalle successive verifiche, i poliziotti hanno accertato che la donna era sottoposta agli arresti domiciliari. Per questo, dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stata arrestata per evasione, lesioni personali e resistenza a incaricato di pubblico servizio. Il tutto mentre il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dopo l’aggressione a un medico e a un operatore sociosanitario all’ospedale Maresca di Torre del Greco, discutendo degli ultimi episodi avvenuti a Napoli e nell’area metropolitana, ha ribadito che «è in atto un’intensa collaborazione tra i presidi territoriali delle forze di polizia e le direzioni ospedaliere per velocizzare gli interventi a chiamata, anche attraverso l’aumento delle linee telefoniche dedicate punto a punto».













