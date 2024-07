La voce del cittadino. Marano, il racconto. “La situazione è desolante, ma dobbiamo credere nel riscatto”

152 Visite

“FATE PRESTO”

Era da anni che non facevo una camminata a Marano. Stamattina l’ho fatto per raggiungere un mio vecchio amico che gestisce un’autofficina sulla strada di S. Rocco. Ho percorso le arterie principali della città, camminando per 4000 passi di puro dolore tra Via San Rocco incrocio Via Padreterno e Corso Europa. La situazione è stata desolante: per lunghi tratti i marciapiedi inesistenti e disgregati come se fossimo in un campo di battaglia, spazi verdi un miraggio, strade offese dal tempo e dall’abbandono. L’aria afosa rifletteva lo stato della nostra città, disidratata da anni di disinvestimenti pubblici. Non posso fare a meno di immaginare le condizioni delle strade secondarie se già le principali sono in uno stato così critico.

Non ci sono paragoni attualmente: ho girato molto, ma la situazione di degrado a Marano mi sorprende sempre. Com’è stato possibile abbandonare a se stesso lo stato dei luoghi? È una domanda che mi pongo con crescente preoccupazione e amarezza. Il degrado urbano che vedo ogni giorno è un segnale allarmante di quanto la nostra città sia stata trascurata e lasciata al suo destino. Apprezzo i piccoli segnali di ripresa , ma occorrono lavori profondi per colmare il divario che ci distanzia da altri quartieri di città europee.

Siccome sono un sognatore, riporto un’immagine di quello che intendo per marciapiede urbano e cura del territorio: l’ultima città in Olanda dove sono stato. Marciapiedi ampi e ben tenuti, spazi verdi curati e accessibili, strade pulite e sicure. È questo lo standard a cui dobbiamo aspirare e pretendere nel XXI secolo da un paese quale l’Italia che è una delle nazioni fondatrici dell’Unione Europa.

Rivolgo un appello a chiunque guidi la nostra città: “Fate presto!” Abbiamo bisogno di interventi immediati e concreti. Anche se bisogna dare coraggio all’attuale amministrazione, abbiamo bisogno di azioni urgenti. Non possiamo permetterci di aspettare ancora.

Tuttavia, dobbiamo avere fiducia e cercare di alzare la testa. Passo dopo passo, raggiungeremo la meta, anche se sembra lontana. Forza maranesi, coraggio!

Fabio M.













