Il caso Siani (Paolo). Ma si informa sui contesti e sulle persone quando viene invitato in qualche posto?

127 Visite

Ma il signor Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra (maranese) nel 1985, quando gira per la provincia di Napoli, e in particolare a Marano, si informa sui posti e luoghi in cui va? Chi lo invita, chi lo premia o lo accoglie? Ha notizie, si informa sui contesti, sulle persone, sui fatti e misfatti di quei comuni? A noi sembra che Siani (Paolo) sia in taluni casi leggermente disinformato o quantomeno distratto. Ma forse siamo noi a sbagliarci. Anzi sicuramente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews