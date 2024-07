NASCE A POZZUOLI “HOBBART”, LA PRIMA FIERA DEDICATA AI PICCOLI ARTIGIANI

105 Visite

Sabato in scena 40 espositori a Piazzale Minopoli a Monterusciello

POZZUOLI. Quaranta artigiani ed espositori sono pronti per dare il via ad HobbArt, la prima fiera degli hobbisti di Pozzuoli. L’evento è in programma per sabato 13 luglio in Piazzale Minopoli, a Monterusciello, dove a partire dalle 19 avrà luogo la manifestazione. Negli stand, allestiti in piazza, saranno esposti e venduti prodotti unici, nati dalla creatività di tanti artisti uniti dalla passione per l’arte. HobbArt è stata organizzata dall’assessorato al commercio e alle attività produttive del comune di Pozzuoli che nei mesi scorsi ha già promosso l’introduzione di un apposito tesserino con il quale viene riconosciuta la figura dell’ hobbista come attività artigianale, svolta in modo occasionale, non professionale e senza vincolo di subordinazione.

«Sarà una grande festa, finalmente tanti piccoli artigiani potranno dare sfoggio alla loro creatività portando in pubblico quanto di bello è stato realizzato – spiega l’assessore Titti Zazzaro – Insieme al sindaco Gigi Manzoni, da sempre sensibile a manifestazioni finalizzate alla promozione del commercio e del nostro territorio, continueremo a supportare queste iniziative di aggregazione al fine di trasformare le fiere e le manifestazioni dedicate agli hobbisti da eventi occasionali in eventi ricorrenti. La scelta di organizzare il primo appuntamento di HobbArt a Monterusciello non è casuale, ma è il frutto di una strategia che punta alla riqualificazione e al rilancio delle periferie della nostra città».

Pozzuoli ad oggi risulta essere uno dei pochi comuni ad aver rilasciato il tesserino per hobbista, promuovendo in tal modo lo sviluppo sul territorio di una forma di autoimpiego innovativa. A sostegno dell’iniziativa è nata su Facebook la pagina “HobbArt Pozzuoli” con informazioni e contatti sulle varie iniziative.













