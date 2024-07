46 Visite

Per Palumbo Luigi, accusato di aver investito e ucciso volontariamente Francesco Trinchillo, in via Carrafiello a Giugliano, è stata disposta – in sede di convalida del fermo – l’applicazione della misura degli arresti domiciliari. A stabilirlo, ieri, il giudice Vincenzo Saladino, in forza al tribunale Napoli nord. Palumbo è difeso dall’avvocato Carlo Carandente Giarrusso.













