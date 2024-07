Marano, Socrate-Mallardo: l’encomio al professor Izzo dopo 40 anni di lavoro

108 Visite

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Teresa Formichella, dell’I.C. “Socrate-Mallardo” di Marano di Napoli, ha voluto insignire di un riconoscimento speciale il Prof. Izzo Michele che quest’anno termina il suo percorso lavorativo in qualità di insegnante e vicario, durato più di 40 anni.

Si vogliono puntualizzare gli aspetti salienti della sua personalità.

1. Professionalità: ha affrontato le continue sfide non facili e i cambiamenti con grande

preparazione e competenza.

2. Passione: per l’apprendimento non solo trasmesso ma anche molto ricevuto che hanno

reso migliore tutti quelli con cui si è relazionato.

3. Amore per gli studenti: bravi, meno bravi, educati e non che sono diventati la sua seconda famiglia.

4. Fidato collaboratore vicario: ottime le sue capacità relazionali e di problem solving, grande il suo lato umano, sempre in prima linea, senza di lui il lavoro della sottoscritta sarebbe

stato impossibile e arduo.

Grazie dal profondo del cuore per aver contribuito a creare un team coeso ed efficace e per aver reso questa Istituzione un Polo formativo ed educativo del territorio.

La Dirigente Scolastica













