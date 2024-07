Marano, sentenza Bertini, Cesaro, Simeoli. Izzo: “Un primo squarcio sui 13 nebulosi anni”

184 Visite

Un primo squarcio su 13 anni nuvolosi e ombrosi della vita della nostra città si è aperto anche se la presunzione di innocenza rimane ancora, però dopo tanti anni il tempo si rivela ancora galantuomo.

Erano tempi dove chi non si omologava al pensiero di un gruppuscolo di potere fino a se stesso era additato come colluso con il malaffare,per il solo motivo di essere libero e scevo da ogni condizionamento politico e sociale.

I macigni delle parole come quelle pronunciate da pubbliche assemblee: “quando fate l’ amore con i maranesi indossate il preservativo perché altrimenti nascono figli camorristi” lacerano ancora le coscienze dei tantissimi cittadini di Marano onesti e laboriosi, ferite che non gridano vendetta ma solo giustizia.

Giustizia per un territorio offeso e vilipeso, per una collettività per tanto tempo etichettata come coacervo del malaffare che veniva gestito da un manipolo di uomini unti dal dono della impunitá.

La Marano onesta che vive la legalità come modus vivente rispetta le sentenze della magistratura, organo indipendente giuridico al quale va’ tutto il rispetto e la gratitudine umana e democratica. Le sentenze non vanno né criticate né festeggiate con brindisi chi lo fa si pone ai margini della vita democratica e legale del paese.

Michele Izzo













