Assegno di inclusione, ancora boom a Napoli: 100mila famiglie destinatarie. Lo stesso numero di tutto il nord

269 Visite

A maggio erano 624.712 le famiglie con l’Adi, l’assegno di inclusione, per 617 euro medi a nucleo e oltre 1,5 milioni di persone coinvolte: lo si legge nella prima edizione dell’Osservatorio sull’Adi e il Sfl appena pubblicata dall’Inps secondo il quale nei primi sei mesi i nuclei con la domanda accolta sono stati 697.640. A maggio hanno ricevuto l’Adi 436.181 famiglie nel Sud (il 69,82% dei sussidi sul totale) per 1.129.288 persone, 80.051 nuclei nel Centro (164.506 persone interessate) e 108.480 nel Nord (207.637 persone coinvolte). Il sussidio medio al Sud a maggio era di 631 euro a fronte dei 578 euro medi al Nord.

L’Inps sottolinea che su 624.712 famiglie che a maggio hanno avuto l’assegno di inclusione in oltre 260mila sono presenti minori, in quasi 239mila sono presenti disabili e in 297mila sono presenti persone con almeno 60 anni. Le famiglie con persone in situazione di svantaggio sono, secondo l’Osservatorio, 5.798. A maggio le famiglie con un solo componente che hanno ricevuto l’Adi sono state 214.763. L’importo medio per le famiglie con minori è stato di 691 euro con una forbice che va dai 627 euro nel mese per le famiglie con due componenti ai 768 euro per quelle con cinque componenti e più. Anche per ‘Adi come per il reddito di cittadinanza c’è una prevalenza di sussidi erogati al Sud. La provincia con più assegni di inclusione a maggio era Napoli con 100.665 famiglie (287.581 persone coinvolte) con il sussidio, un numero che si avvicina a quello dell’intero Nord (108.480) ed è oltre il doppio dell’intera Lombardia (37.341). A Napoli l’assegno medio per famiglia è di 680 euro contro i 617 medi del sussidio in Italia. Se si guarda ai primi sei mesi dell’anno hanno avuto la domanda accolta 697.640 famiglie per 1.681.380 persone coinvolte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews