Laurea ad honorem ad Alfonso Iaccarino, lo chef stellato della costiera

Alfonso Iaccarino, chef stellato e amministratore delegato della Fondazione Sorrento, riceverà oggi una laurea ad honorem in Scienze dell’Educazione dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Questo prestigioso riconoscimento celebra il suo ruolo di ambasciatore della dieta mediterranea nel mondo. Cinquant’anni fa, insieme alla moglie Livia, Alfonso Iaccarino fondò il rinomato ristorante Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi, a Massa Lubrense. La sua storia professionale lo ha portato a diffondere i principi della cucina sorrentina e campana in tutto il mondo. Inoltre, da anni, don Alfonso comprende l’importanza di utilizzare materie prime prodotte in casa, motivo per cui negli anni Novanta ha fondato l’azienda agricola Le Peracciole a Punta Campanella.













