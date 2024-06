Pollica regina dell’estate con il mare più bello d’Italia

119 Visite

Pollica è la regina dell’estate del mare 2024. La località sulla costa del Cilento, in provincia di Salerno, è stata premiata con le 5 vele di Legambiente e Touring club, che oggi a Roma hanno assegnato i riconoscimenti e presentato la guida “Il mare più bello 2024″.

Le motivazioni che hanno portato Pollica a conquistare questo ambito titolo sono molteplici: dalle acque cristalline alle bellezze paesaggistiche, dalla sostenibilità alla tutela della biodiversità. Accanto a Pollica, sul podio delle località marine premiate con le 5 vele, ci sono Acciaroli e Pioppi, anch’essi nel Cilento. Al secondo posto si è classificata Nardò, in provincia di Lecce, mentre al terzo posto troviamo Baunei, sulla costa orientale della Sardegna. Ancora la Sardegna al quarto posto, con Domus De Maria, e la Maremma Toscana al quinto posto con Castiglione della Pescaia.

Sul fronte dei laghi, il Comune di Molveno in Trentino Alto Adige si è aggiudicato il primo posto, seguito da Appiano sul lago di Monticolo in Alto Adige e da Massa Marittima sul lago dell’Accesa in Toscana.

La miglior regione per quanto riguarda le località marine premiate con le 5 vele è la Sardegna, che ha ottenuto ben 7 riconoscimenti. Seguono in classifica Toscana, Campania, Puglia, Liguria e Basilicata. Sorprende la mancanza di località siciliane nella lista delle premiate a 5 vele, con ex superpotenze come Pantelleria e Salina che sono scese rispettivamente a 3 e 4 vele.













