Lotto, a Marano vinti 20mila euro

Campania a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, a Marano di Napoli, in provincia di Napoli, vinti 20.001 euro grazie a un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro in questo 2024.













