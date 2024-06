Autonomia, De Luca (che la voleva fino a qualche tempo fa) ora preannuncia un altro ricorso

210 Visite

La Campania di Vincenzo De Luca a pronta a dichiarare guerra alla riforma dell’autonomia differenziata diventata legge nei giorni scorsi. Stando a quanto si apprende, infatti, il governatore avrebbe intenzione di presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro il ddl Calderoli. Dunque, non solo la possibilità di un referendum abrogativo, a cui starebbero lavorando le opposizioni, ma anche un possibile ricorso alla Consulta.

Se si concretizzasse, la mossa di De Luca non desterebbe chissà quale sorpresa. Anche perché il presidente della Campania di recente si è espresso contro la riforma dell’autonomia, non nascondendo l’intenzione di ricorrere eventualmente alla Consulta nel caso in cui il ddl Calderoli fosse stato convertito in legge. Intanto si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore a tutti gli effetti della legge. Secondo LaPresse, però, l’ufficio legislativo della Campania sarebbe già al lavoro per mettere nero su bianco l’impugnazione della riforma.













