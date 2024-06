Travolta mentre attraversa la strada: morta 67enne a Ponticelli

1.557 Visite

Una donna Napoletana di 67 anni è stata investita in via Argine all’altezza dell’intersezione con il viale Margherita nel quartiere di Ponticelli ed è deceduta in seguito alle ferite riportate.

La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da un autoarticolato condotto da un cinquantacinquenne Napoletano che presumibilmente non avvedendosi di aver investito la donna si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso.