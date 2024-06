Europee, a Marano primo il M5S al 32%, segue il Partito Democratico, boom di Fratelli d’Italia: più votata la Meloni, bene anche Borrelli

252 Visite

A Marano il trend non cambia. Anche per le europee il Movimento 5 Stelle resta saldamente il primo partito per numero di preferenze: son ben 4.822 i voti strappati, la percentuale è del 32%. Segue il Partito Democratico col 19,40% sponsorizzato da Morra e i suoi fedelissimi. Benissimo Fratelli d’Italia al 14,94%, il Partito della Meloni, complice del momento favorevole a livello nazionale raccoglie circa 600 preferenze in meno rispetto al Pd (2.884 a 2.222). Anche l’Alleanza Verdi Sinistra Italiana sponsorizzata dalla consigliera di minoranza Stefania Fanelli raccoglie più di 1.600 preferenze e si attesta all’11,24%.

Male Forza Italia, Azione e Lega fermi al 5%. Malissimo Stati Uniti d’Europa, il partito di Matteo Renzi che raccoglie un magro bottino di voti e la percentuale del 2%. Resta bassa l’affluenza: hanno votato appena il 33,89% degli aventi diritto. Nel 2019 il dato era maggiore: 35,82%.

Tra i candidati con più preferenze troviamo:

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico

FRATELLI D’ITALIA

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE

Azione

Lega Salvini Premier

Stati Uniti d’Europa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews