“Lo Stato vince sempre”, presentato il libro del magistrato Maresca a “Le Mascotte”

Frattamaggiore. L’istituto paritario bilingue “Le Mascotte” di Frattamaggiore ha ospitato, nell’ambito di un’iniziativa per la legalità, la presentazione del libro “Lo Stato vince sempre” del magistrato Catello Maresca. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Marco Antonio Del Prete, dell’assessore alla Cultura Michele Granata, del presidente della commissione Cultura e Pubblica Istruzione Antonio Lamberti e del direttore dell’Istituto Rocco d’Errico.

La presenza di una folta presenza di scolaresche ha arricchito l’atmosfera, dimostrando l’interesse dei giovani verso tematiche di grande rilevanza sociale. I ragazzi della scuola secondaria hanno avuto l’opportunità di leggere alcune pagine del libro scritto dal magistrato, permettendo loro di approfondire la cultura della legalità e comprendere il ruolo fondamentale che essa svolge nella società.

Durante la presentazione, Maresca ha sottolineato come la cultura della legalità si diffonda proprio a partire dalle scuole. Queste ultime, infatti, hanno il compito di formare i cittadini di domani, fornendo loro gli strumenti necessari per comprendere l’importanza del rispetto delle regole e delle leggi.

Lo studio, la famiglia e l’educazione sono state identificate come pilastri fondamentali per la crescita sana dei ragazzi. Attraverso una solida base educativa, si può contribuire infatti a proteggerli da falsi miti e influenze negative, come quelle presenti sui social media, che possono inneggiare alla violenza e alla criminalità.

Maresca ha inoltre sottolineato l’importanza di promuovere valori positivi e di incoraggiare i giovani a seguire la strada della legalità e del rispetto reciproco. Solo attraverso una formazione solida e un’educazione improntata alla legalità si può costruire una società migliore, in cui i cittadini si sentano responsabili e consapevoli del proprio ruolo nella collettività.

La presentazione del libro presso l’istituto paritario bilingue “Le Mascotte” è stata un’occasione preziosa per diffondere questi valori tra i giovani e per incentivare una riflessione profonda sulla cultura della legalità.

Angelo Covino













