Elettra stava giocherellando con una bottiglia. Come capita di fare ai bimbi di un anno e mezzo come lei. Ma quella che sembrava una normale serata in famiglia, a Lido di Venezia, si è trasformata in tragedia.

La piccola ha accidentalmente ingoiato il tappo di quella bottiglia. E per lei non c’è stato più nulla da fare. E’ morta, a 18 mesi, per un terribile incidente domestico.













