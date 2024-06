VILLARICCA. FP CGIL E CGIL SULLE GRAVI PROBLEMATICHE CHE ATTANAGLIANO IL COMUNE: “SERVE UN CONCORSO PER ASSUMERE PERSONALE, SI RISCHIA LA PARALISI”

117 Visite

La FP CGIL e la CGIL zona Giuglianese, dopo i gravi fatti di cronaca che

hanno visto coinvolto il Comune di VILLARICCA, denunciano disagi per i

cittadini e per tutto il personale comunale.

A seguito dei gravi fatti di cronaca che hanno visto coinvolti funzionari e dipendenti

del municipio, tra cui personale appartenente all’ufficio anagrafe, nonché dipendenti

della Polizia Municipale, l’Amministrazione Comunale di Villaricca sta vivendo ancora

una volta giorni da incubo. Sul fronte dell’operatività amministrativa rischia la

chiusura della maggior parte degli uffici, con gravi disagi ai diritti dei cittadini. Anche

nell’area finanziaria si rischia il dissesto.

Tale condizione rappresenta una vera e propria emergenza nazionale, un mix tra

mafia e camorra, settori della pubblica amministrazione e imprese.

Con le elezioni dello scorso ottobre si è insediata una nuova amministrazione che

non riesce, per le gravi carenze di personale, a risolvere i tanti problemi che

affliggono tutti i settori della macchina comunale con gravi ripercussioni sulla

funzionalità dei servizi da dare alla città.

Le condizioni territoriali sono al collasso, ville comunali non utilizzate, strade cittadine

impraticabili con il rischio di incidenti per mancanza di intervento di ripristino manto

stradale.

I cittadini di Villaricca sono stanchi di subire commissariamenti vogliono

amministrazioni capaci e trasparenti.

Per il bene della comunità, per le nuove generazioni e per i giovani bisogna

rilanciare, investire, assumere attraverso un mega concorso nuove professionalità

per ridare dignità al paese.

Sono anni che la CGIL Giuglianese denuncia la mancanza di personale in tutti i

comuni di Napoli nord.

Alcuni uffici in sofferenza spesso rimangono chiusi al pubblico, mancano i dirigenti, il

personale attuale è demotivato, il settore economico finanziario è al collasso, la

riscossione tributi bloccata e i servizi demografici e stato civile spesso sono gestiti da

personale non di ruolo.

Nota stampa













