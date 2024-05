Villaricca: una notifica gli costa l’arresto. Carabinieri trovano lanciarazzi

314 Visite

I carabinieri si presentano a casa sua, c’è da notificargli una misura cautelare dell’obbligo di dimora ma il suo atteggiamento li insospettisce.

Siamo a Villaricca e i carabinieri sono quelli della locale stazione. L’uomo è il 22enne Salvatore Bonato e quella visita, sebbene prevedibile, proprio non se l’aspettava.

I carabinieri decidono così di perquisire l’abitazione e trovano, nel settimino della camera da letto del 22enne, una pistola lanciarazzi calibro 22 senza matricola.

L’arma è stata sequestrata mentre l’uomo è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio per detenzione abusiva di arma comune da sparo.













