Secondigliano: carabinieri setacciano le strade del quartiere. Trovata droga e una pistola

I carabinieri della stazione Secondigliano hanno setacciato il quartiere effettuando una serie di perquisizioni.

Durante i controlli i militari hanno rinvenuto, all’interno di una cassetta postale di via Giardino dei Ciliegi, più di 2 chili di droga e un’arma.

Il forte odore aveva attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno trovato 18 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo e 800 grammi, 225 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una rivoltella calibro 38 pronta all’uso con 3 proiettili.

Le indagini proseguono con la pistola che sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.













