Crosetto trasportato in ospedale in ambulanza

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo rende noto la Difesa.

Secondo quanto si apprende da fonti politiche, il ministro avrebbe accusato un malore e, dopo un consulto con un medico, si sarebbe deciso il ricovero in ospedale. Con un’ambulanza privata il ministro è stato così portato al San Carlo da Nancy per ulteriori accertamenti.

Si tratta della stessa struttura dove il 13 febbraio scorso Crosetto era stato ricoverato d’urgenza: era stato lo stesso esponente FdI a presentarsi a piedi al pronto soccorso, dopo aver accusato forti dolori al petto.

La coronarografia a cui è stato sottoposto aveva evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi.













