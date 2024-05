Caso Scurati, nessuna censura da parte della Rai. La vicenda si sgonfia

53 Visite

Prima il procedimento disciplinare per violazione delle policy aziendali, qualunque cosa voglia dire. Poi, a partire dalla prossima stagione, la cancellazione del programma per bassi ascolti. E pazienza se ormai da qualche settimana lo share di ‘Che sarà…’ risulta in crescita lieve ma costante, restando comunque più alto – intorno al 4% – della media di rete in quella fascia oraria.

Per Serena Bortone, in onda ogni weekend su Rai3, il destino appare segnato. O almeno è quanto si vocifera nei corridoi di Viale Mazzini alle prese con la compilazione dei palinsesti autunnali che saranno presentati il 19 luglio a Napoli. Tanto più dopo la retromarcia ingranata dalla presidente Marinella Soldi, che ha scagionato l’intera catena di comando dall’accusa di aver imposto il bavaglio ad Antonio Scurati: “Non possono essere attribuiti intenti censori ai vertici aziendali” le parole scandite in Vigilanza.













