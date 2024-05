Ispettorato del lavoro e carabinieri negli uffici del Giudice di Pace di Marano. C’era anche il sindaco. L’edificio è ormai solo fonte di rogne per il Comune e ora di accelerare con il trasferimento

342 Visite

Ispettorato del lavoro e carabinieri in azione oggi negli uffici del Giudice di pace. Non è noto l’esito delle verifiche ispettive e delle anomalie ravvisate. Sul luogo era presente anche il sindaco Matteo Morra.

Secondo alcuni addetti ai lavori, l’ispettorato potrebbe aver ravvisato anomalie strutturali, peraltro già segnalate un anno fa dal presidente del tribunale Napoli nord ma poi passate in cavalleria. I lavori di cui si era parlato all’epoca si sono persi di vista, nel frattempo il Comune – sulla scorta di sollecitazioni da parte del mondo forense – ha stipulato un contratto con i privati, ormai divenuti per due terzi proprietari degli edifici, e una convenzione con i comuni dell’hinterland che sancisce i criteri di gestione.

Tanti sono i punti interrogativi: se l’edificio è ormai per due terzi dei privati, perché è stato convocato solo il sindaco di Marano? Perché Marano dovrà, eventualmente, rifondere altre spese per adempiere alle eventuali prescrizioni dell’ispettorato del lavoro?

Ma perché non si accelera il trasferimento, presso la sede attuale del municipio, di questo benedetto ufficio del Giudice di pace, divenuto solo fonte di spese per il Comune di Marano e che fa bene, in realtà, a pochi soggetti. Soprattutto a qualche avvocato del territorio in strettissima sintonia con qualche….Fermiamoci qui, perché la vicenda Giudice di Pace – narrata mille volte da questo portale – è inquietante sotto tutti i punti di vista.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews