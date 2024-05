VOTO DI SCAMBIO POLITICO MAFIOSO, IL CONSIGLIERE DI MUNICIPALITA’ DI FDI SABINO DE MICCO ARRESTATO, QUALCHE SETTIMANA FA NONNO E SCHIANO INAUGURARONO LA SEDE A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO

307 Visite

Imbarazzo in casa Fratelli d’Italia dove lo scorso 7 aprile c’è stata l’inaugurazione della sede FdI del circolo VI Municipalità alla presenza, tra gli altri, di Marco Nonno, presidente FdI Napoli, Giorgio Longobardi, capogruppo al Comune, Giuseppe Nocerino, consigliere della città metropolitana, Luigi Rispoli, vice presidente vicario Fdi di Napoli, senatore Sergio Rastrelli e il parlamentare Michele Schiano di Visconti, i quali avevano “battezzato” la “segreteria politica” (così recita la tabella in foto) in favore di Sabino De Micco, consigliere della medesima municipalità. Oggi proprio De Micco risulta tra i 7 arrestati in via cautelare nell’inchiesta della Procura di Napoli e della Direzione Distrettuale Antimafia sul voto inquinato a Cercola e nell’area Est del capoluogo partenopeo. De Micco alle elezioni Amministrative del 2021 a Napoli era stato eletto consigliere alla Municipalità, in rottura con Catello Maresca. Si era candidato come presidente in una lista autonoma dagli schieramenti principali.

Certo nessuno poteva sapere quali sarebbero stati i risvolti giudiziari di De Micco, che ricordiamo, allo stato attuale è solo un’indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva, ma non è la prima volta che FdI in Campania compia scelte al quanto discutibili. Ad esempio a Marano si accetta passivamente la presenza in una maggioranza a trazione Pd di una consigliera di Fratelli d’Italia, da sempre attiva nel partito della Meloni che ha persino un assessore di riferimento in giunta.

Ovviamente resta inteso che tutti coloro che parteciparono all’inaugurazione della sede con De Micco, non hanno alcun coinvolgimento nell’inchiesta, alla quale sono totalmente estranei.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews