“De Luca anche oggi decide per l’intera maggioranza, su un tema delicato come quello della selezione per l’avvocato capo e i dirigenti dell’Avvocatura regionale. È bastato il voto del solo presidente della Campania per decidere il destino di un emendamento. È il caso di dirlo: tutti per uno e De Luca per tutti”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













