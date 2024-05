Sant’Antimo: controlli di carabinieri e polizia municipale

140 Visite

Questa notte a Sant’Antimo i carabinieri della locale Tenenza insieme agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio a largo raggio nella cittadina a Nord di Napoli.

Durante le operazioni sono state identificate 40 persone e controllati 31 veicoli.

Denunciato un 63enne trovato in possesso di una pistola scenica ce è stata sequestrata e un 33enne per guida senza patente con recidiva nel biennio. L’auto è stata sequestrata.

Diverse le sanzioni al codice della strada per un totale di 38mila euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews