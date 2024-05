120 Visite

Si è dimesso venerdì nel primo pomeriggio la vicesindaco di Mugnano Anna Iorio. La vicesindaca, con l’importante delega all’urbanistica, si è dimessa per motivi personali. La Iorio era in giunta in quota Campania Libera, la lista del consigliere regionale Giovanni Porcelli. La giunta resta ora con sole due quote rosa, Luisa Liccardo e Luisa Zincarelli.













