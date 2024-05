136 Visite

Da domani viaggiare in metro, Linea, 1 costerà 1 euro e 50 anziché che 1 euro e 30 centesimi. Aumenta il costo dei ticket Anm, dunque, gli utenti dovranno sborsare 20 centesimi in più. Il rincaro riguarda i biglietti singoli, non gli abbonamenti e i ticket giornalieri.













