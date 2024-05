Mugnano, in fiamme una mansarda : vigili del fuoco sul posto

156 Visite

Brucia una mansarda di una palazzina a Mugnano, in via Mugnano-Calvizzano. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti.

Ancora non è chiaro se la mansarda sia abitata, al suo esterno infatti ci sono i ponteggi per la ristrutturazione. Non si esclude che nell’edificio possa esserci una fabbrica di scarpe da cui sarebbe partito l’incendio.

Una nube di fumo nero si è sparsa nelle zone limitrofe di Marano, Calvizzano e Villaricca.

Sul posto anche i carabinieri che riferiscono che non vi sono feriti.

Seguono aggiornamenti













